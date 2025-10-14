Conheça receita de cachorro-quente de forno, uma opção fácil, prática e gostosa

O cachorro-quente de forno é uma opção prática e fácil para servir em qualquer ocasião.
A receita dispensa ketchup e molho, sendo ideal para grandes grupos.
No programa Viralizou, Testei, Caio 'Brogui' Novaes resgata essa receita que fez sucesso no início do seu canal.
A massa leva farinha, leite, ovos, fermento, queijo parmesão e temperos a gosto.
O recheio é feito com salsichas cozidas e picadas, cebola, tomate, milho, azeitonas e molho de tomate.
Primeiro, misture todos os ingredientes do recheio e reserve.
Bata os ingredientes da massa (menos o fermento e metade do queijo) no liquidificador.
Acrescente o fermento, monte em camadas - massa, recheio, massa - e finalize com queijo ralado.
from_my_point_of_view/Getty Images/iStockphoto
Asse em forno pré-aquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos, até dourar.
Para mais detalhes dessa e de outras receitas, acesse Nossa.