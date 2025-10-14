Conheça receita de cachorro-quente de forno, uma opção fácil, prática e gostosa

Por Nossa

O cachorro-quente de forno é uma opção prática e fácil para servir em qualquer ocasião.

Pedro Rakun

A receita dispensa ketchup e molho, sendo ideal para grandes grupos.

Divulgação/Perdigão

No programa Viralizou, Testei, Caio 'Brogui' Novaes resgata essa receita que fez sucesso no início do seu canal.

Nossa/UOL

A massa leva farinha, leite, ovos, fermento, queijo parmesão e temperos a gosto.

iStock

O recheio é feito com salsichas cozidas e picadas, cebola, tomate, milho, azeitonas e molho de tomate.

Ícaro Nicanor Cândido

Primeiro, misture todos os ingredientes do recheio e reserve.

iStock

Bata os ingredientes da massa (menos o fermento e metade do queijo) no liquidificador.

Divulgação

Acrescente o fermento, monte em camadas - massa, recheio, massa - e finalize com queijo ralado.

from_my_point_of_view/Getty Images/iStockphoto

Asse em forno pré-aquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos, até dourar.

Nossa/UOL

Para mais detalhes dessa e de outras receitas, acesse Nossa.

Pedro Rakun
Veja aqui
Publicado em 14 de outubro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também