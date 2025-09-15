Como transportar cães e gatos no carro com segurança e evitar multas

Levar pets em passeios ou viagens de carro exige cuidados para evitar riscos.
Transportar animais de forma incorreta pode comprometer a segurança de todos.
O CTB prevê multa e pontos na carteira para quem dirigir com o pet solto.
Em acidentes ou freadas, o animal pode se ferir gravemente ou atingir passageiros.
Cintos de segurança específicos e caixas de transporte são opções seguras.
Alba Caro/Getty Images/iStockphoto
Assentos especiais ajudam cães de porte médio; grades são ideais para os maiores.
Nunca leve o pet no colo do motorista ou no banco da frente.
Evite deixar o animal com a cabeça para fora da janela para prevenir lesões.
Em viagens longas, faça paradas a cada 2 ou 3 horas para hidratar e cuidar do pet.
