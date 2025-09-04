Como os gatos demonstram amor? 7 sinais de que seu felino te ama

Por Nossa

Gatos demonstram carinho com gestos sutis, diferentes dos cães, como olhar atento, postura relaxada e contato físico discreto.

Getty Images/iStockphoto

Piscar lentamente em sua direção é sinal de confiança: o gato se sente seguro ao seu lado e demonstra afeto com esse gesto calmo.

iStock

Ronronar enquanto está perto de você ou recebe carinho indica prazer, conforto e uma conexão emocional com o tutor.

Getty Images/iStockphoto

Esfregar a cabeça ou o corpo em você é uma forma de marcar com seu cheiro e dizer que você faz parte do ?grupo dele?.

Getty Images

Seguir o tutor pela casa, inclusive até o banheiro, é um claro sinal de que o gato gosta da companhia e quer estar por perto.

Getty Images/iStockphoto

Amassar 'pãozinho' no colo ou em almofadas próximas é um comportamento de filhote que revela conforto e segurança emocional.

Jhon Paz/Xinhua

Mostrar a barriga, mesmo que sem permitir toques, já representa confiança; se aceita carícias, o vínculo é ainda mais forte.

Getty Images/iStockphoto

Presentear com insetos mortos ou brinquedos é um instinto de cuidado ? o gato oferece algo como se estivesse protegendo você.

Getty Images

Entender e valorizar esses gestos fortalece o vínculo entre tutor e gato, promovendo uma relação mais afetuosa e respeitosa.

Getty Images/iStockphoto

Para saber mais, acesse Nossa.

Getty Images
Veja aqui
Publicado em 04 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também