Box do banheiro sempre limpo: veja a melhor forma de remover as sujeiras

A limpeza do box não é difícil, desde que feita com frequência, evitando acúmulo de sujeira.
O processo começa molhando o vidro, aplicando sabão neutro com esponja e esfregando toda a superfície.
O sabão neutro remove a gordura liberada pelo corpo durante o banho sem agredir o material.
Após enxaguar, é essencial secar com pano de microfibra para evitar manchas causadas pelo calcário da água.
Hidrorrepelentes disponíveis no mercado ajudam a proteger o vidro e dificultam a formação de manchas.
Para manter o box limpo, após cada banho basta jogar água com chuveirinho e passar um mop de vidro.
O detergente neutro já é eficiente, mas pode ser potencializado com mistura de bicarbonato, limão e água.
Utensílios usados na limpeza do banheiro devem ser exclusivos desse ambiente, evitando contaminação.
Rafaella Netto/ Divulgação
A manutenção ideal divide-se em três etapas: limpeza diária leve, semanal profunda e mensal completa.
