Box do banheiro sempre limpo: veja a melhor forma de remover as sujeiras

Por Nossa

A limpeza do box não é difícil, desde que feita com frequência, evitando acúmulo de sujeira.

Getty Images

O processo começa molhando o vidro, aplicando sabão neutro com esponja e esfregando toda a superfície.

Getty Images

O sabão neutro remove a gordura liberada pelo corpo durante o banho sem agredir o material.

Divulgação

Após enxaguar, é essencial secar com pano de microfibra para evitar manchas causadas pelo calcário da água.

Getty Images

Hidrorrepelentes disponíveis no mercado ajudam a proteger o vidro e dificultam a formação de manchas.

Getty Images

Para manter o box limpo, após cada banho basta jogar água com chuveirinho e passar um mop de vidro.

Reprodução

O detergente neutro já é eficiente, mas pode ser potencializado com mistura de bicarbonato, limão e água.

Reinaldo Canato/UOL

Utensílios usados na limpeza do banheiro devem ser exclusivos desse ambiente, evitando contaminação.

Rafaella Netto/ Divulgação

A manutenção ideal divide-se em três etapas: limpeza diária leve, semanal profunda e mensal completa.

Getty Images

Para saber mais, acesse Nossa.

Reprodução/Pinterest
Veja aqui
Publicado em 26 de agosto de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também