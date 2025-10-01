Como lavar roupa preta? Truques para se livrar de manchas, bolinhas e pelos

Roupas pretas acumulam manchas de sabão, bolinhas e pelos com facilidade.
O ideal é lavar apenas roupas pretas, separando também por textura dos tecidos.
Tecidos leves podem ser danificados se lavados junto com tecidos pesados, como jeans.
Lavar sempre do avesso reduz o atrito e ajuda a conservar as peças.
Evite deixar roupas pretas de molho por muito tempo para não desbotar.
Prefira sabão líquido, já que sabão em pó ou pedra podem deixar manchas esbranquiçadas.
Lavar poucas peças por vez diminui o atrito e reduz a formação de bolinhas.
Para remover bolinhas, use papa-bolinhas ou fita adesiva.
Para retirar pelos de pets, utilize rolo adesivo ou esponja de louça limpa antes da lavagem.
