Receita para fazer brigadeiro rápido no micro-ondas fácil de reproduzir

Com poucos ingredientes e um micro-ondas, é possível preparar brigadeiros de forma rápida e prática em casa.
Ingredientes: 1 lata de leite condensado, 2 colheres de chocolate em pó, 1 colher de manteiga e granulado opcional.
Misture tudo em uma tigela própria para micro-ondas, cubra com plástico filme e faça furos para liberar o vapor.
Aqueça em intervalos de 30 segundos, mexendo a cada pausa, até a massa engrossar e se soltar do fundo.
O ponto ideal é quando a mistura fica cremosa e firme, o que leva de 5 a 7 minutos; depois, deixe esfriar um pouco.
Quando estiver morna, unte as mãos com manteiga para evitar que a massa grude ao moldar os brigadeiros.
Enrole pequenas porções em formato de bolinhas, mantendo o tamanho uniforme com ajuda de uma colher de chá.
Passe as bolinhas no granulado, se desejar, pressionando levemente para fixar o doce na cobertura.
João Pedro Freitas/Unsplash
Coloque os brigadeiros em forminhas de papel, deixe esfriar completamente e sirva.
