Receita fácil para fazer batata rústica rápida e saborosa na air fryer

Por Nossa

Batata rústica é opção rápida e sem fritura para lanche ou acompanhamento.

Léo Avesani

Basta usar air fryer para deixar macia por dentro e crocante por fora.

Duda Belotto/UOL

Ingredientes básicos: batata descascada, azeite, sal, pimenta e temperos a gosto.

Getty Images/iStockphoto

Corte as batatas em formato de canoas, mantendo pedaços regulares.

Taygoara Martins

Regue com fio de azeite e misture bem.

Getty Images

Tempere com sal, pimenta, tomilho, páprica ou outros condimentos.

Canva

Coloque na air fryer a 200 °C por cerca de 10 minutos.

Getty Images

Na metade do tempo, abra o cesto, mexa as batatas e retorne.

Getty Images/iStockphoto

Para mais crocância, deixe de 2 a 3 minutos extras no final.

Léo Avesani

Para mais receitas como essa, acesse Nossa.

iStock
Veja aqui
Publicado em 03 de outubro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também