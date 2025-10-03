Receita fácil para fazer batata rústica rápida e saborosa na air fryer

Batata rústica é opção rápida e sem fritura para lanche ou acompanhamento.
Basta usar air fryer para deixar macia por dentro e crocante por fora.
Ingredientes básicos: batata descascada, azeite, sal, pimenta e temperos a gosto.
Corte as batatas em formato de canoas, mantendo pedaços regulares.
Regue com fio de azeite e misture bem.
Tempere com sal, pimenta, tomilho, páprica ou outros condimentos.
Coloque na air fryer a 200 °C por cerca de 10 minutos.
Na metade do tempo, abra o cesto, mexa as batatas e retorne.
Para mais crocância, deixe de 2 a 3 minutos extras no final.
Para mais receitas como essa, acesse Nossa.