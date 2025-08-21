Como ensinar seu cão a fazer cocô no lugar certo sem precisar puni-lo?

Ensinar o cachorro a fazer cocô no lugar certo exige paciência, mas com rotina e truques simples é possível educá-lo com sucesso.

Getty Images

Comece definindo um local fixo, limpo e longe da comida e da caminha; use tapete higiênico, jornal ou caixa de areia.

Getty Images

Leve o pet ao "banheiro" após refeições, sonecas ou brincadeiras para criar um hábito com base em horários fixos.

iStock / Getty Images Plus

Ao perceber sinais como cheirar o chão ou andar em círculos, leve o cão imediatamente ao local correto.

Getty Images/iStockphoto

Recompense sempre que acertar com carinho, petiscos ou elogios; evite punições, que só geram medo.

iStock

Se o cão errar, limpe bem o local para remover odores com produtos enzimáticos ou vinagre com bicarbonato.

Getty Images/iStockphoto

Cães adultos ou resgatados também aprendem, mas precisam de mais tempo e segurança emocional para se adaptar.

Getty Images/iStockphoto

Consistência, calma e reforço positivo são essenciais para o aprendizado; mudanças de local ou rotina atrapalham o processo.

iStock

Getty Images/iStockphoto
Publicado em 21 de agosto de 2025.

