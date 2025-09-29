Como encontrar ninhos de escorpião-amarelo e mais 3 tipos na sua casa

O escorpião-amarelo (Tityus serrulatus) é o mais perigoso do Brasil, reproduz-se sem macho e domina áreas urbanas.

Outras espécies preocupam: marrom, amarelo-do-Nordeste e preto-da-Amazônia.

Acidentes aumentaram 250% em dez anos e podem passar de 270 mil casos até 2033.

Urbanização, lixo e mudanças climáticas favorecem a infestação, gerando crise de saúde pública.

Escorpiões buscam locais quentes e úmidos, com alimento, água, abrigo e acesso; lixo e baratas atraem.

Indícios de presença incluem carapaças em cantos úmidos, aumento de baratas, entulhos e filhotes.

Prevenção: manter quintais limpos, vedar ralos e portas, afastar móveis das paredes e sacudir roupas.

Em caso de picada, lave com água e sabão, procure atendimento e, se possível, leve o animal ou foto.

