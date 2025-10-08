Receita de Choripán: veja truques para fazer o lanche de churrasqueiro argentino

Um passeio por Buenos Aires ou Montevidéu basta para se encantar com o choripán, sanduíche clássico de linguiça no pão com chimichurri.
Mesmo com receita simples, o prato ganha variações, e cada família adapta o choripán ao próprio gosto.
A linguiça tradicional é mista, de carne suína e bovina, mas há versões com cordeiro e até opções veganas.
O pão argentino é mais denso e crocante que o brasileiro, mas baguetes artesanais também funcionam bem.
O molho chimichurri é o acompanhamento mais comum, embora a salsa criolla e até guacamole também combinem.
Queijo muçarela ou provolone derretido são ótimos incrementos para deixar o lanche ainda mais saboroso.
O preparo ideal é na churrasqueira: linguiças assam por 30 minutos e o pão é braseado por um minuto de cada lado.
Depois, basta abrir o pão, colocar a linguiça no estilo 'mariposa' e cobrir com bastante chimichurri.
Argentina e Uruguai disputam a origem do choripán, mas ambos compartilham o orgulho por essa iguaria dos Pampas.
Para saber mais, acesse Nossa.
Robert Patrick Briggs/Getty Images/iStockphoto