Cachorros sorriem de verdade? Saiba como reconhecer se seu cão está feliz

Muitos tutores se perguntam se cães realmente sorriem ao verem seus pets com rabo abanando e olhar brilhante.
A felicidade canina é expressa de forma diferente da humana, por meio de sinais corporais e comportamentais.
Rabo abanando, pulos, ?zoomies? e lambidas carinhosas são demonstrações claras de alegria.
Orelhas relaxadas, olhos semicerrados e boca entreaberta podem lembrar um sorriso, mas não são equivalentes ao humano.
Cães não têm o músculo zigomático maior tão desenvolvido, o que impede a reprodução do sorriso humano.
Purple Collar Pet Photography/Getty Images
Mesmo assim, evoluíram formas próprias de expressão facial e corporal para interagir melhor com os tutores.
Pesquisas mostram que músculos ao redor dos olhos ajudam os cães a transmitir afeto e confiança, reforçando o vínculo com humanos.
A felicidade canina é percebida no conjunto da linguagem corporal, sendo essencial conhecer o comportamento individual de cada cão.
Para saber mais, acesse Nossa.
Jason Edwards/Getty Images