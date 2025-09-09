Cachorro puxando a coleira? Ensine seu pet a caminhar ao seu lado

Passear com o cachorro deveria ser prazeroso, mas muitos tutores sofrem quando o pet puxa a coleira.

O comportamento é comum em todas as idades e tem como causas ansiedade, energia acumulada e vontade de explorar.

O passeio desperta curiosidade em cheiros, pessoas e animais, levando o cão a correr na frente como em uma competição.

Falta de hábito desde filhote e ausência de regras claras também explicam o puxão descontrolado.

Um método eficaz é parar o passeio sempre que o cão puxar e só retomar quando ele estiver calmo ao lado.

Petiscos e elogios reforçam o bom comportamento, criando uma associação positiva.

Brincadeiras e exercícios antes do passeio ajudam a gastar energia e reduzem a ansiedade.

Puxões bruscos podem causar dor e lesões; nunca use força, prefira reforço positivo e paciência.

Com consistência no treino, o cachorro aprende que caminhar tranquilo traz mais vantagens do que puxar.

Publicado em 09 de setembro de 2025.

