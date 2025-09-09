Cachorro puxando a coleira? Ensine seu pet a caminhar ao seu lado

Passear com o cachorro deveria ser prazeroso, mas muitos tutores sofrem quando o pet puxa a coleira.
O comportamento é comum em todas as idades e tem como causas ansiedade, energia acumulada e vontade de explorar.
O passeio desperta curiosidade em cheiros, pessoas e animais, levando o cão a correr na frente como em uma competição.
Falta de hábito desde filhote e ausência de regras claras também explicam o puxão descontrolado.
Um método eficaz é parar o passeio sempre que o cão puxar e só retomar quando ele estiver calmo ao lado.
Petiscos e elogios reforçam o bom comportamento, criando uma associação positiva.
Brincadeiras e exercícios antes do passeio ajudam a gastar energia e reduzem a ansiedade.
Puxões bruscos podem causar dor e lesões; nunca use força, prefira reforço positivo e paciência.
Com consistência no treino, o cachorro aprende que caminhar tranquilo traz mais vantagens do que puxar.
