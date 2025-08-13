Cachorro pode comer pão? Saiba quando hábito coloca seu cão em risco

Pão não é alimento adequado para cães e pode trazer riscos dependendo da composição.

Em pequenas quantidades e ocasionalmente, pão branco ou integral simples raramente causa problemas.

Não traz benefícios nutricionais e, se consumido com frequência, pode gerar sobrepeso e diabetes canina.

Pães simples, sem aditivos, devem ser oferecidos apenas de forma esporádica e com cautela.

Jamais substitua a ração ou petiscos próprios para cães por pão, pois é alimento pobre em nutrientes.

Massa crua com fermento pode causar distensão abdominal, intoxicação e exige atendimento imediato.

Ingredientes como passas, alho, cebola, nozes perigosas e xilitol são altamente tóxicos para cães.

Pão não é tratamento para desconforto estomacal; prefira dietas leves indicadas por veterinários.

Petiscos próprios para cães são mais seguros e nutritivos; dúvidas devem ser esclarecidas com o veterinário.

Publicado em 13 de agosto de 2025.

