Cachorro pode comer pão? Saiba quando hábito coloca seu cão em risco

Pão não é alimento adequado para cães e pode trazer riscos dependendo da composição.
Em pequenas quantidades e ocasionalmente, pão branco ou integral simples raramente causa problemas.
Não traz benefícios nutricionais e, se consumido com frequência, pode gerar sobrepeso e diabetes canina.
Pães simples, sem aditivos, devem ser oferecidos apenas de forma esporádica e com cautela.
Jamais substitua a ração ou petiscos próprios para cães por pão, pois é alimento pobre em nutrientes.
Massa crua com fermento pode causar distensão abdominal, intoxicação e exige atendimento imediato.
Ingredientes como passas, alho, cebola, nozes perigosas e xilitol são altamente tóxicos para cães.
Pão não é tratamento para desconforto estomacal; prefira dietas leves indicadas por veterinários.
VYCHEGZHANINA/Getty Images/iStockphoto
Petiscos próprios para cães são mais seguros e nutritivos; dúvidas devem ser esclarecidas com o veterinário.
