Cachorro pode comer arroz? Saiba como alimento é benéfico e quando evitar

Quando cozido apenas em água, sem sal ou temperos, o arroz é seguro para cães.
Thomas Barwick/Getty Images
O arroz branco é de fácil digestão e ideal para dietas leves, principalmente em casos de vômitos ou diarreia.
Apesar de nutritivo, o arroz integral é mais difícil de digerir e deve ser oferecido ocasionalmente e bem cozido.
Cebola, alho e passas nunca devem estar presentes, pois são tóxicos para os cães.
Excesso de arroz pode levar à obesidade e desequilíbrio nutricional, principalmente em cães com diabetes.
O arroz deve ser apenas um complemento pontual, nunca a base da alimentação do animal.
Thomas Barwick/Getty Images
Frango cozido sem tempero é a melhor combinação para tornar a refeição mais completa.
Após oferecer arroz, monitore o comportamento e a digestão do pet para evitar complicações.
Para saber mais, acesse Nossa.