Cachorro pode comer arroz? Saiba como alimento é benéfico e quando evitar

Por Nossa

Quando cozido apenas em água, sem sal ou temperos, o arroz é seguro para cães.

O arroz branco é de fácil digestão e ideal para dietas leves, principalmente em casos de vômitos ou diarreia.

Apesar de nutritivo, o arroz integral é mais difícil de digerir e deve ser oferecido ocasionalmente e bem cozido.

Cebola, alho e passas nunca devem estar presentes, pois são tóxicos para os cães.

Excesso de arroz pode levar à obesidade e desequilíbrio nutricional, principalmente em cães com diabetes.

O arroz deve ser apenas um complemento pontual, nunca a base da alimentação do animal.

Frango cozido sem tempero é a melhor combinação para tornar a refeição mais completa.

Após oferecer arroz, monitore o comportamento e a digestão do pet para evitar complicações.

Publicado em 20 de agosto de 2025.

