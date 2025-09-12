Cachorro não quer comer ração? Saiba o que pode ser a causa e como resolver

Recusar a ração não é charme: pode indicar problema de saúde e merece atenção.
Ambiente, estresse, rotina, peso e digestão influenciam o apetite dos cães.
Doenças como gastrite, dores na boca ou alergias levam o animal a evitar a ração.
Ingredientes comuns, como frango, soja e milho, podem causar intolerâncias e coceiras.
Sobrepeso reduz o interesse pela ração e cria um ciclo de ganho de peso.
Cães também enjoam de comer sempre o mesmo alimento; variar com orientação ajuda.
Complementos em excesso ensinam o cão a rejeitar a ração pura e podem trazer riscos.
Iogurte natural e alimentos fermentados ajudam a microbiota, mas exigem cautela.
Em filhotes, recusa nunca é normal: tamanho da ração, dor ou desconfortos podem ser a causa.
