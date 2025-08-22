Cachorro na adolescência? Como lidar com as mudanças de comportamento do seu pet

Cachorros também passam por uma adolescência, com mudanças de comportamento e rebeldia temporária.
A fase exige paciência, firmeza e atenção para lidar com testes de limites e atitudes inesperadas.
A adolescência canina começa por volta dos 6 meses e pode ir até os 2 anos, mais longa em cães grandes.
Raças menores amadurecem mais rápido e passam por essa fase em um período mais curto.
O pico hormonal estimula busca por independência, desobediência e interesse por novos estímulos.
dragon for real/Getty Images
Comportamentos comuns incluem agitação, marcação de território, latidos frequentes e postura desafiadora.
A castração reduz alguns comportamentos hormonais, mas não elimina os desafios da adolescência.
Rotina clara, regras consistentes e reforço positivo ajudam na educação do cão nessa fase.
Atividades mentais e físicas, como enriquecimento ambiental e passeios variados, tornam o período mais tranquilo.
Jason Edwards/Getty Images
