Cachorro na adolescência? Como lidar com as mudanças de comportamento do seu pet

Cachorros também passam por uma adolescência, com mudanças de comportamento e rebeldia temporária.

A fase exige paciência, firmeza e atenção para lidar com testes de limites e atitudes inesperadas.

A adolescência canina começa por volta dos 6 meses e pode ir até os 2 anos, mais longa em cães grandes.

Raças menores amadurecem mais rápido e passam por essa fase em um período mais curto.

O pico hormonal estimula busca por independência, desobediência e interesse por novos estímulos.

Comportamentos comuns incluem agitação, marcação de território, latidos frequentes e postura desafiadora.

A castração reduz alguns comportamentos hormonais, mas não elimina os desafios da adolescência.

Rotina clara, regras consistentes e reforço positivo ajudam na educação do cão nessa fase.

Atividades mentais e físicas, como enriquecimento ambiental e passeios variados, tornam o período mais tranquilo.

Publicado em 22 de agosto de 2025.

