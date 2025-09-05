Bolo de limão fofinho e delicioso: veja receita super fácil de fazer

O matchá é usado na receita, sendo uma versão concentrada de polifenois e antioxidantes do chá verde.
Além de ser tradicionalmente usado em chás, o matchá suporta altas temperaturas, mantendo seus nutrientes em receitas como bolos e cremes.
Base do bolo: A receita utiliza um pão de ló integral, proporcionando leveza e um toque saudável ao preparo.
Sugestões de acompanhamento: O bolo pode ser servido com café ou chá, ideal para uma sobremesa leve.
Ingredientes principais: O bolo leva ovos, farinha de trigo integral, açúcar mascavo (ou adoçante), fermento em pó, matchá e sumo de limão.
Dica para o preparo dos ovos: Os ovos devem ser batidos até triplicar de volume, garantindo uma massa aerada e leve.
Itaci Batista/Estadão Conteúdo
Mistura de ingredientes: A farinha de trigo e o sumo de limão são intercalados na massa, misturados delicadamente para manter a leveza dos ovos batidos.
joannatkaczuk/Getty Images/iStockphoto
Incorporação do matchá: O matchá e o fermento são adicionados por último à massa, garantindo seu sabor e nutrientes.
Assamento do bolo: A massa deve ser assada em forno pré-aquecido a 180°C por 30 minutos ou até as bordas do bolo desgrudarem da forma.
Resultado final: O bolo de matchá com limão fica leve, saudável e saboroso, uma excelente opção para quem gosta de receitas nutritivas e funcionais.
