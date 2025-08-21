Bolo de chocolate fofinho e delicioso: veja receita muito fácil de fazer

Que tal um bolo de chocolate fofinho com calda cremosa, simples de preparar e perfeito para diversas ocasiões?
Ingredientes da massa: 3 ovos; 195 grama(s) de açúcar; 50 mililitro (ml) de água; 20 mililitro (ml) de óleo vegetal; 190 grama(s) de farinha de trigo; 20 grama(s) de cacau em pó
Modo de preparo da massa: Bata os ovos com o açúcar por cerca de 15 minutos, até formar uma espuma clara e espessa. Fora da batedeira, com um fouet, adicione aos poucos os ingredientes líquidos e depois a farinha previamente peneirada e misturada ao cacau.
Cuidado para não perder o volume. Disponha a massa em uma forma com papel manteiga no fundo e leve em seguida ao forno preaquecido a 180 graus por cerca de 30 minutos ou faça o teste do palito. Cuidado para não assar por muito tempo, pois o bolo tende a ressecar.
Ingredientes da calda: 145 grama(s) de açúcar cristal; 100 grama(s) de cacau em pó; 30 grama(s) de manteiga; 200 mililitro (ml) de leite
Modo de preparo da calda: Misture todos os ingredientes e leve ao fogo, mexendo algumas vezes para não grudar no fundo da panela, até que tudo esteja diluído e levemente encorpado. Esta calda pode ser servida quente ou fria.
Siga sempre as medidas propostas pela receita, medindo com uma balança ou com xícara, copo, colher e os demais utensílios colocados nas coordenadas.
Dê preferência para usar ingredientes em temperatura ambiente. Ou seja, vale tirar ovo, manteiga e leite da geladeira um pouco antes de começar a receita
Preaquecer o forno é essencial para garantir uma temperatura estável. Cerca de 15 minutinhos antes de levar o bolo ao forno é o suficiente
Segure a ansiedade e não abra o forno antes do bolo crescer (em geral, leva 30 minutos). Acenda a luz e veja a sua "cria" pelo vidro
