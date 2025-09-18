Receita fácil de bolo de cenoura com chocolate para fazer na airfryer em poucos minutos

Por Nossa

Receita de bolo de cenoura em versão míni, ideal para quem não quer preparar a forma inteira.

Fica pronto em 25 minutos na airfryer e rende apenas duas porções.

Além de prático, é rico em fibras e nutritivo.

Ingredientes: ovo, cenoura ralada, farelo de aveia, leite ou água, adoçante natural, fermento e chocolate amargo.

Bata os ingredientes (exceto o fermento) no liquidificador ou mixer por 2 minutos.

Misture o fermento e transfira para pote untado próprio para airfryer.

Asse a 180 graus por 25 minutos, sem necessidade de pré-aquecer.

Cubra com chocolate picado, volte por 1 minuto à airfryer e espalhe por cima.

Receita rende 2 porções com 161 kcal cada, além de 8 g de proteína, 8 g de gordura, 15 g de carboidrato e 5 g de fibras.

Publicado em 18 de setembro de 2025.

