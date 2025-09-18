Receita fácil de bolo de cenoura com chocolate para fazer na airfryer em poucos minutos

Receita de bolo de cenoura em versão míni, ideal para quem não quer preparar a forma inteira.
Lipe Borges/Getty Images/iStockphoto
Fica pronto em 25 minutos na airfryer e rende apenas duas porções.
Além de prático, é rico em fibras e nutritivo.
Ingredientes: ovo, cenoura ralada, farelo de aveia, leite ou água, adoçante natural, fermento e chocolate amargo.
Bata os ingredientes (exceto o fermento) no liquidificador ou mixer por 2 minutos.
Misture o fermento e transfira para pote untado próprio para airfryer.
Lucy Lambriex/Getty Images
Asse a 180 graus por 25 minutos, sem necessidade de pré-aquecer.
Cubra com chocolate picado, volte por 1 minuto à airfryer e espalhe por cima.
Receita rende 2 porções com 161 kcal cada, além de 8 g de proteína, 8 g de gordura, 15 g de carboidrato e 5 g de fibras.
Para mais receitas, acesse Nossa.