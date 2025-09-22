Receita rápida de biscoito de limão com formato da fruta leva 30 minutos e só 5 ingredientes

O biscoito '1, 2, 3' leva apenas açúcar, manteiga e farinha, sendo fácil de preparar e querido por crianças.
Beatriz Frering criou uma versão especial com raspas e suco de limão siciliano, batizada de ?Limãozinho 1, 2, 3?.
A massa ganhou corante amarelo para imitar o limão e uma parte menor em verde para formar as folhinhas.
O biscoito é simples, bonito e perfeito para acompanhar um chá.
Dicas da criadora incluem raspar só a parte amarela do limão e usar manteiga com sal para realçar o sabor.
Durante a pandemia, Beatriz voltou ao interior de São Paulo e viralizou ao postar o ?bolo da Bê?.
O sucesso cresceu quando lançou, com uma amiga, um filtro de flores no Instagram que atingiu 2 bilhões de acessos.
Com olhar estético e criatividade, acumulou mais de 14 mil seguidores interessados em suas receitas.
Veja a receita do biscoitinho de limão e várias outras em Nossa.