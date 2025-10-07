Receita prática de batata rústica na air fryer para lanche ou acompanhamento rápido e saboroso

A batata rústica é uma opção rápida e deliciosa de lanche ou acompanhamento, feita sem fritura.
Pedro do Bem ensina a preparar o prato usando apenas a air fryer e alguns temperos simples.
Use batatas descascadas, sal, pimenta e outros temperos de sua preferência.
Corte as batatas em formato de canoas, mantendo tamanhos parecidos para assarem por igual.
Regue com um fio de azeite e misture bem para cobrir todas as partes.
Tempere com sal, pimenta, tomilho, páprica ou outras especiarias que gostar.
Coloque as batatas na cestinha da air fryer e asse por 10 minutos a 200 °C.
Na metade do tempo, mexa as batatas para dourarem de maneira uniforme.
Para deixá-las mais crocantes, adicione de 2 a 3 minutos extras no final do preparo.
Para saber mais, acesse Nossa.