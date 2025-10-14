Aprenda a fazer receita de bolo de coco fácil com gostinho de infância

Bruna Spínola abre o episódio de Receitas de Domingo lembrando o cheiro de bolo assando e café coado da infância.

A apresentadora escolheu preparar o tradicional bolo de coco da mãe, símbolo de conforto e simplicidade.

Ela comenta que não é preciso motivo especial para fazer um bolo, já que um bolo quentinho alegra qualquer dia.

A receita leva ovos, manteiga sem sal derretida, açúcar, água, farinha peneirada, coco ralado e fermento.

O forno deve ser pré-aquecido a 180 °C, e a forma, untada com manteiga e farinha.

Os ingredientes líquidos são misturados primeiro até formar um creme homogêneo e brilhante.

Em seguida, alterna-se farinha peneirada e água, mexendo até obter uma massa lisa e leve.

O coco ralado é adicionado delicadamente, podendo ser seco ou misto com coco fresco.

Por fim, junta-se o fermento, e o bolo é assado por cerca de 50 minutos, até dourar e passar no teste do palito.

Publicado em 14 de outubro de 2025.

