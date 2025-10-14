Aprenda a fazer receita de bolo de coco fácil com gostinho de infância

Bruna Spínola abre o episódio de Receitas de Domingo lembrando o cheiro de bolo assando e café coado da infância.
A apresentadora escolheu preparar o tradicional bolo de coco da mãe, símbolo de conforto e simplicidade.
Ela comenta que não é preciso motivo especial para fazer um bolo, já que um bolo quentinho alegra qualquer dia.
A receita leva ovos, manteiga sem sal derretida, açúcar, água, farinha peneirada, coco ralado e fermento.
O forno deve ser pré-aquecido a 180 °C, e a forma, untada com manteiga e farinha.
Os ingredientes líquidos são misturados primeiro até formar um creme homogêneo e brilhante.
Em seguida, alterna-se farinha peneirada e água, mexendo até obter uma massa lisa e leve.
O coco ralado é adicionado delicadamente, podendo ser seco ou misto com coco fresco.
Por fim, junta-se o fermento, e o bolo é assado por cerca de 50 minutos, até dourar e passar no teste do palito.
