Apartamento de Gilberto Gil tem 344 m² e vista deslumbrante; veja imagens do imóvel

Por Nossa

Gilberto Gil e Flora Gil moram em um apartamento com vista para a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Reprodução/Instagram

O local aparece com frequência nas publicações do casal nas redes sociais.

Reprodução/Instagram

A residência fica no Edifício Chopin, construído em 1956, ao lado do Hotel Copacabana Palace.

Divulgação/Soraia Cals Escritório de Arte

O imóvel tem 344 m² e foi escolhido após a mudança de um apartamento anterior, com mais de 600 m².

Reprodução/Instagram

O projeto de interiores foi assinado pela arquiteta Márcia Müller, responsável também pela antiga residência do casal.

Victor Chapetta / AgNews

A sala ampla é dividida em vários ambientes e valoriza a integração dos espaços.

Reprodução/Instagram

A decoração mistura sofisticação e elementos que reforçam a cultura brasileira.

Reprodução/Instagram

A suíte do casal foi inspirada no Hotel Emiliano, incluindo a cama que Gil ganhou de presente do dono do hotel.

Raquel Arriola / UOL

Para saber mais, acesse Nossa.

@pridiabr/Divulgação
Veja aqui
Publicado em 13 de outubro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também