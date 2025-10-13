Apartamento de Gilberto Gil tem 344 m² e vista deslumbrante; veja imagens do imóvel

Gilberto Gil e Flora Gil moram em um apartamento com vista para a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.
O local aparece com frequência nas publicações do casal nas redes sociais.
A residência fica no Edifício Chopin, construído em 1956, ao lado do Hotel Copacabana Palace.
Divulgação/Soraia Cals Escritório de Arte
O imóvel tem 344 m² e foi escolhido após a mudança de um apartamento anterior, com mais de 600 m².
O projeto de interiores foi assinado pela arquiteta Márcia Müller, responsável também pela antiga residência do casal.
A sala ampla é dividida em vários ambientes e valoriza a integração dos espaços.
A decoração mistura sofisticação e elementos que reforçam a cultura brasileira.
A suíte do casal foi inspirada no Hotel Emiliano, incluindo a cama que Gil ganhou de presente do dono do hotel.
