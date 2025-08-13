Apareceram manchas pretas no focinho do seu gato? Saiba quando procurar o veterinário

Por Nossa

Pontinhos pretos no focinho do gato geralmente são inofensivos, mas merecem observação.

Getty Images

A causa mais comum é o lentigo, uma condição benigna ligada ao acúmulo de pigmentação.

Getty Images/iStockphoto

O lentigo aparece em focinho, lábios e pálpebras, sem dor, coceira ou inflamação.

Getty Images/iStockphoto

Mais frequente em gatos ruivos e escaminhas, mas pode ocorrer em outras pelagens.

Yulia Naumenko/Getty Images

Nem toda mancha escura é inofensiva; infecções, feridas ou tumores também podem causar.

Getty Images/iStockphoto

Mudanças rápidas de tamanho, cor ou formato exigem atenção veterinária.

iStock

Secreção, crostas, feridas ou sensibilidade ao toque são sinais de alerta.

Getty Images/iStockphoto

Alimentação equilibrada, proteção solar e ambiente limpo ajudam na saúde da pele.

Getty Images

Check-ups regulares garantem o acompanhamento de qualquer alteração cutânea.

Getty Images/iStockphoto

Para saber mais, acesse Nossa.

iStock
Veja aqui
Publicado em 13 de agosto de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também