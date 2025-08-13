Apareceram manchas pretas no focinho do seu gato? Saiba quando procurar o veterinário

Pontinhos pretos no focinho do gato geralmente são inofensivos, mas merecem observação.
A causa mais comum é o lentigo, uma condição benigna ligada ao acúmulo de pigmentação.
O lentigo aparece em focinho, lábios e pálpebras, sem dor, coceira ou inflamação.
Mais frequente em gatos ruivos e escaminhas, mas pode ocorrer em outras pelagens.
Yulia Naumenko/Getty Images
Nem toda mancha escura é inofensiva; infecções, feridas ou tumores também podem causar.
Mudanças rápidas de tamanho, cor ou formato exigem atenção veterinária.
Secreção, crostas, feridas ou sensibilidade ao toque são sinais de alerta.
Alimentação equilibrada, proteção solar e ambiente limpo ajudam na saúde da pele.
Check-ups regulares garantem o acompanhamento de qualquer alteração cutânea.
