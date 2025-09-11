Estas frutas são tóxicas para cães e podem fazer muito mal ao seu pet

Frutas podem enriquecer a dieta dos cães, fornecendo vitaminas, fibras e antioxidantes, mas nem todas são seguras.
Chalabala/Getty Images/iStockphoto
Algumas frutas causam intoxicação, problemas digestivos ou danos aos órgãos, mesmo em pequenas quantidades.
Uva e uva-passa são altamente tóxicas e podem levar à insuficiência renal aguda.
Carambola, abacate, cereja, caqui verde e frutas com caroços grandes oferecem riscos de intoxicação e obstrução.
Frutas seguras com moderação incluem banana, manga, mamão, melancia e melão, sempre sem sementes e casca.
O excesso, mesmo das frutas seguras, pode causar diarreia e desconforto digestivo.
As mais indicadas para petiscos são maçã sem semente, pera sem semente, morango, mirtilo, goiaba e coco natural.
É essencial retirar caroços, sementes e cascas, além de introduzir frutas gradualmente na dieta do cão.
Frutas devem ser usadas como complemento ocasional, nunca substituindo a ração ou sendo oferecidas processadas.
