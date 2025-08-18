Adolescência dos cães: aprenda a lidar com as mudanças de comportamento do seu pet

A adolescência canina é uma fase de transição com mudanças de comportamento e impulsos novos.
Cães que eram obedientes podem começar a ignorar comandos sem que isso signifique má vontade.
O período pode iniciar aos 6 meses e ir até os 2 anos, especialmente em raças grandes.
Purple Collar Pet Photography/Getty Images
Há um pico hormonal que incentiva independência e exploração do ambiente.
Jason Edwards/Getty Images
O cão pode agir como se tivesse esquecido treinos, ficando mais agitado e curioso.
Comportamentos comuns incluem marcação de território, latidos frequentes e desafios a outros cães.
A castração pode reduzir efeitos hormonais, mas não elimina a fase adolescente.
Manter regras consistentes e reforço positivo ajuda no amadurecimento.
Atividades variadas e passeios diferentes reduzem a agitação e estimulam o aprendizado.
Catherine Falls Commercial/Getty Images