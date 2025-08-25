7 raças de cães entre as mais indicadas para casas com crianças

Temperamento é essencial na escolha - Raças dóceis, estáveis e tolerantes são as mais indicadas para lares com crianças agitadas.
Ambiente da casa influencia na adaptação - Casas com brinquedos, barulho e visitas pedem cães sociáveis e emocionalmente equilibrados.
Golden Retriever é paciente e protetor - Muito dócil e fácil de adestrar, adora brincar e tem instinto de proteção com crianças.
Jason Edwards/Getty Images
Labrador tem energia e afeto de sobra - Brincalhão, leal e alegre, precisa de espaço e exercícios, mas convive bem até com bebês.
Purple Collar Pet Photography/Getty Images
Cavalier King Charles é meigo e calmo - De porte pequeno, é afetuoso, tolerante e ideal para momentos tranquilos com os pequenos.
Poodle é inteligente e hipoalergênico - Obediente e sociável, é ótimo para crianças alérgicas e precisa de estímulos mentais.
dragon for real/Getty Images
Buldogue Inglês é tranquilo e carinhoso - Prefere descanso a agitação, sendo ideal para apartamentos e crianças mais quietas.
Iryna Melnyk/Getty Images/iStockphoto
Shih Tzu é sociável e adaptável - Gosta da companhia da família, é gentil e aceita bem outros animais no convívio.
Vira-latas pequenos são ótimos companheiros - Fieis, equilibrados e adaptáveis, podem ser excelentes com crianças, especialmente se adotados com orientação.
