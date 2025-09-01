7 raças de cachorro que estão entre as melhores para pessoas com mais de 65 anos

Por Nossa

Adotar um cão na terceira idade pode trazer companhia, alegria e benefícios para a saúde mental e emocional.

iStock

É importante escolher raças calmas, que se adaptem a ambientes internos e a um estilo de vida mais tranquilo.

Getty Images/iStockphoto

Shih Tzu: pequeno, afetuoso e tranquilo, ideal para colo, adapta-se bem a apartamentos, exige escovação regular.

Moaan/Getty Images

Poodle Toy: inteligente, fácil de adestrar, afetuoso e social, com pelagem de manutenção moderada, ideal para espaços pequenos.

dragon for real/Getty Images

Maltês: delicado e leal, gosta de companhia constante, adapta-se a ambientes internos, precisa de cuidados com o pelo.

Arquivo pessoal

Cavalier King Charles Spaniel: amigável, calmo e sociável, bom para idosos e crianças, exige escovação regular.

Petter Berntsen / AFP

Pug: pequeno e robusto, calmo e leal, não precisa de exercícios intensos, se adapta bem a ambientes internos.

iStock

Bichon Frisé: alegre, sociável e brincalhão, gosta de companhia, exige escovação frequente da pelagem.

Mike Segar/Reuters

Bulldog Francês: calmo, afetuoso e leal, adapta-se a apartamentos, manutenção simples, atenção à saúde respiratória.

Getty Images/iStockphoto

Para saber mais, acesse Nossa.

iStock
Veja aqui
Publicado em 01 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também