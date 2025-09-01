7 raças de cachorro que estão entre as melhores para pessoas com mais de 65 anos

Adotar um cão na terceira idade pode trazer companhia, alegria e benefícios para a saúde mental e emocional.
É importante escolher raças calmas, que se adaptem a ambientes internos e a um estilo de vida mais tranquilo.
Shih Tzu: pequeno, afetuoso e tranquilo, ideal para colo, adapta-se bem a apartamentos, exige escovação regular.
Poodle Toy: inteligente, fácil de adestrar, afetuoso e social, com pelagem de manutenção moderada, ideal para espaços pequenos.
Maltês: delicado e leal, gosta de companhia constante, adapta-se a ambientes internos, precisa de cuidados com o pelo.
Cavalier King Charles Spaniel: amigável, calmo e sociável, bom para idosos e crianças, exige escovação regular.
Pug: pequeno e robusto, calmo e leal, não precisa de exercícios intensos, se adapta bem a ambientes internos.
Bichon Frisé: alegre, sociável e brincalhão, gosta de companhia, exige escovação frequente da pelagem.
Bulldog Francês: calmo, afetuoso e leal, adapta-se a apartamentos, manutenção simples, atenção à saúde respiratória.
