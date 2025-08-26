7 raças de cachorro de grande porte para casas com quintal

Por Nossa

Casas com quintal oferecem liberdade ideal para cães grandes, mas o espaço exige responsabilidade para saúde física e emocional.

Getty Images/iStockphoto

Raças grandes se adaptam bem a ambientes amplos porque foram criadas para tarefas no campo, guarda ou atividades com muito movimento.

Getty Images/iStockphoto

Labrador Retriever: amigável, brincalhão e energético, ótimo com crianças e outros pets, precisa de espaço para correr.

iStock

Dogue Alemão: um 'gigante gentil', dócil e calmo, exige quintal seguro para se mover, mas com tranquilidade.

MartinTajmr/Pixabay

Pastor Alemão: inteligente, leal e protetor; precisa de estímulo físico e mental constante para evitar comportamentos destrutivos.

Getty Images/iStockphoto

Golden Retriever: equilibrado e muito afetuoso, ideal para famílias, exige companhia e espaço para gastar energia.

iStock

Rottweiler: muitas vezes incompreendido, mas pode ser extremamente leal e amoroso com treinamento e socialização desde cedo.

Getty Images/iStockphoto

Boxer: cheio de energia, divertido e afetuoso, perfeito para brincadeiras ao ar livre, precisa de interação diária.

Boxerdogmadness/Pixabay

Bernese Mountain Dog (Boiadeiro de Berna): doce e belo, excelente com crianças, mas requer áreas abertas e clima mais fresco.

Manfred Burdich/Pixabay

Para saber mais, acesse VivaBem.

Jason Edwards/Getty Images
Veja aqui
Publicado em 26 de agosto de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também