7 raças de cachorro de grande porte para casas com quintal

Casas com quintal oferecem liberdade ideal para cães grandes, mas o espaço exige responsabilidade para saúde física e emocional.
Raças grandes se adaptam bem a ambientes amplos porque foram criadas para tarefas no campo, guarda ou atividades com muito movimento.
Labrador Retriever: amigável, brincalhão e energético, ótimo com crianças e outros pets, precisa de espaço para correr.
Dogue Alemão: um 'gigante gentil', dócil e calmo, exige quintal seguro para se mover, mas com tranquilidade.
Pastor Alemão: inteligente, leal e protetor; precisa de estímulo físico e mental constante para evitar comportamentos destrutivos.
Golden Retriever: equilibrado e muito afetuoso, ideal para famílias, exige companhia e espaço para gastar energia.
Rottweiler: muitas vezes incompreendido, mas pode ser extremamente leal e amoroso com treinamento e socialização desde cedo.
Boxer: cheio de energia, divertido e afetuoso, perfeito para brincadeiras ao ar livre, precisa de interação diária.
Bernese Mountain Dog (Boiadeiro de Berna): doce e belo, excelente com crianças, mas requer áreas abertas e clima mais fresco.
Jason Edwards/Getty Images