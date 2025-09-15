7 cheiros e aromas que podem irritar e até prejudicar a saúde do seu gato

O olfato dos gatos é 14 vezes mais sensível que o dos humanos.
Cheiros cítricos como limão e laranja são repelentes naturais para felinos.
joannatkaczuk/Getty Images/iStockphoto
Hortelã e menta podem causar desconforto, apesar da semelhança com a erva-dos-gatos.
Produtos de limpeza e desodorantes artificiais irritam o olfato e podem causar reações.
Óleos essenciais como lavanda, eucalipto e tea tree podem ser tóxicos para gatos.
Alimentos em mau estado, como carne ou peixe estragado, são prontamente rejeitados.
A fumaça de cigarro é nociva e provoca incômodo no olfato dos felinos.
O cheiro da casca de banana pode desagradar devido a compostos específicos.
Repelentes caseiros com óleos essenciais devem ser evitados; sempre consulte o veterinário.
