7 cheiros e aromas que podem irritar e até prejudicar a saúde do seu gato

Por Nossa

O olfato dos gatos é 14 vezes mais sensível que o dos humanos.

Cheiros cítricos como limão e laranja são repelentes naturais para felinos.

Hortelã e menta podem causar desconforto, apesar da semelhança com a erva-dos-gatos.

Produtos de limpeza e desodorantes artificiais irritam o olfato e podem causar reações.

Óleos essenciais como lavanda, eucalipto e tea tree podem ser tóxicos para gatos.

Alimentos em mau estado, como carne ou peixe estragado, são prontamente rejeitados.

A fumaça de cigarro é nociva e provoca incômodo no olfato dos felinos.

O cheiro da casca de banana pode desagradar devido a compostos específicos.

Repelentes caseiros com óleos essenciais devem ser evitados; sempre consulte o veterinário.

Publicado em 15 de setembro de 2025.

