6 raças de cães de guarda entre as mais indicadas para proteger a casa e sua família

Cães de guarda não precisam ser grandes: Raças pequenas e até vira-latas podem proteger bem, especialmente em espaços menores, desde que tenham instinto territorial e bom adestramento.
O que define um bom cão de guarda: Segundo o AKC, o ideal é que o cão seja atento, leal e corajoso, não necessariamente agressivo, e saiba diferenciar situações comuns de ameaças reais.
Pastor Alemão: clássico protetor familiar: Forte, inteligente e obediente, é ideal para famílias com espaço e busca por vigilância aliada à convivência próxima.
Rottweiler: força com equilíbrio: Potente e respeitável, pode viver bem com crianças, desde que socializado e com um tutor firme e experiente.
Schnauzer: pequeno e eficiente: Excelente para apartamentos, é alerta e protetor, com latidos que avisam qualquer movimentação estranha.
Pinscher: valente e energético: Mesmo pequeno, é corajoso e vigilante, ideal para quem vive sozinho, mas precisa de controle sobre os latidos.
Bullmastiff e Fila: guarda para áreas rurais: Grandes e potentes, são indicados para chácaras ou sítios, exigem espaço e tutores experientes.
Vira-latas: alerta, afeto e praticidade: Cães sem raça definida, de porte médio ou pequeno, são ótimos guardiões e se adaptam bem a ambientes urbanos, com o bônus da adoção responsável.
