6 INDÍCIOS QUE A RAÇÃO ESTÁ FAZENDO MAL AO SEU CACHORRO

Sintomas podem indicar problema na ração - Coceiras, vômitos, diarreia e perda de peso podem ser sinais de que a ração não está sendo bem tolerada.

Reações variam de cão para cão - Mesmo rações de qualidade podem causar efeitos adversos dependendo da sensibilidade individual do animal.

Atenção aos sinais persistentes - Coceiras nas patas e orelhas, feridas, otites e pelagem opaca tendem a piorar com o tempo se a causa não for tratada.

Diagnóstico exige orientação veterinária - Só um profissional pode confirmar se os sintomas vêm da ração e indicar a dieta mais segura.

Desconfie após trocar a ração - Se os sintomas surgirem após mudança alimentar, suspenda o uso e procure ajuda especializada.

Leia os rótulos com atenção - Evite rações com farinha de carne genérica, corantes, aromatizantes e grãos refinados em excesso.

Nem toda ração serve para todos - Raças, idades e condições de saúde diferentes exigem fórmulas específicas e ingredientes de qualidade.

Existem rações terapêuticas específicas - Só devem ser usadas com prescrição e são voltadas para problemas como insuficiência renal ou sensibilidade digestiva.

Publicado em 21 de agosto de 2025.

