5 raças de cães que vivem bastante (e como aumentar a longevidade do seu pet)

Cães de pequeno porte costumam envelhecer mais devagar e ter menos doenças graves, segundo estudo britânico.
Chihuahua lidera em longevidade - Vive entre 14 e 17 anos, tem poucos problemas genéticos e mantém-se ativo mesmo na velhice.
Poodle é saudável e inteligente - Vive de 13 a 16 anos, tem boa saúde quando bem alimentado e com pelagem cuidada.
Dachshund exige cuidado com a coluna - Pode viver até 16 anos, mas precisa evitar saltos e manter o peso controlado.
Shih Tzu precisa de atenção ao calor - Vive entre 12 e 15 anos, exige cuidados com olhos, pelagem e exposição ao calor.
Yorkshire é resistente, mas exige higiene bucal - Com expectativa de 13 a 16 anos, precisa de cuidados dentários frequentes.
Vira-latas pequenos também vivem muito - Podem ultrapassar 15 anos de vida e têm resistência reforçada pela diversidade genética.
