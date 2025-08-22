5 raças de cães que vivem bastante (e como aumentar a longevidade do seu pet)

Cães de pequeno porte costumam envelhecer mais devagar e ter menos doenças graves, segundo estudo britânico.

Getty Images

Chihuahua lidera em longevidade - Vive entre 14 e 17 anos, tem poucos problemas genéticos e mantém-se ativo mesmo na velhice.

Isabel AlcalÃ¡/Getty Images

Poodle é saudável e inteligente - Vive de 13 a 16 anos, tem boa saúde quando bem alimentado e com pelagem cuidada.

dragon for real/Getty Images

Dachshund exige cuidado com a coluna - Pode viver até 16 anos, mas precisa evitar saltos e manter o peso controlado.

Acervo pessoal

Shih Tzu precisa de atenção ao calor - Vive entre 12 e 15 anos, exige cuidados com olhos, pelagem e exposição ao calor.

Moaan/Getty Images

Yorkshire é resistente, mas exige higiene bucal - Com expectativa de 13 a 16 anos, precisa de cuidados dentários frequentes.

Dave Chan/AFP

Vira-latas pequenos também vivem muito - Podem ultrapassar 15 anos de vida e têm resistência reforçada pela diversidade genética.

Getty Images/iStockphoto

iStock
Publicado em 22 de agosto de 2025.

