5 raças de cães que não são indicadas para quem tem criança em casa

A escolha da raça ideal para conviver com crianças envolve fatores como temperamento, tolerância a estímulos e capacidade de lidar com estresse.
Cães que exigem muito treinamento ou têm alta energia podem se frustrar em ambientes agitados e reagir mal.
Chow Chows tendem a ser reservados e pouco tolerantes a manipulações bruscas, podendo reagir com agressividade.
TamÃ¡s Klausz/Getty Images/500px
Akitas são protetores e independentes, e sem socialização adequada podem ter dificuldade com a energia infantil.
Kristina Chizmar/Getty Images
Dobermans, embora leais, têm muita energia e pouca paciência para brincadeiras bruscas, o que exige atenção redobrada.
Tatyana Consaul/Getty Images/iStockphoto
Filas Brasileiros têm forte instinto protetor e podem reagir agressivamente a estímulos inesperados comuns com crianças.
olgagorovenko/Getty Images/iStockphoto
Shar Peis são desconfiados, independentes e têm baixa tolerância a ruídos e manipulações típicas do convívio infantil.
Ashley Baxter, girlwithacamera.c/Getty Images
Treinamento, socialização e orientação profissional são essenciais; raças mais indicadas para crianças incluem Labrador, Golden, Beagle, Maltês, Poodle e vira-latas de porte médio.
Para saber mais, acesse Nossa.