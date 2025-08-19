5 raças de cães que não são indicadas para quem tem criança em casa

A escolha da raça ideal para conviver com crianças envolve fatores como temperamento, tolerância a estímulos e capacidade de lidar com estresse.

Cães que exigem muito treinamento ou têm alta energia podem se frustrar em ambientes agitados e reagir mal.

Chow Chows tendem a ser reservados e pouco tolerantes a manipulações bruscas, podendo reagir com agressividade.

Akitas são protetores e independentes, e sem socialização adequada podem ter dificuldade com a energia infantil.

Dobermans, embora leais, têm muita energia e pouca paciência para brincadeiras bruscas, o que exige atenção redobrada.

Filas Brasileiros têm forte instinto protetor e podem reagir agressivamente a estímulos inesperados comuns com crianças.

Shar Peis são desconfiados, independentes e têm baixa tolerância a ruídos e manipulações típicas do convívio infantil.

Treinamento, socialização e orientação profissional são essenciais; raças mais indicadas para crianças incluem Labrador, Golden, Beagle, Maltês, Poodle e vira-latas de porte médio.

Publicado em 19 de agosto de 2025.

