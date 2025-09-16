5 raças de cães entre as melhores para quem deseja correr em boa companhia

Correr com um cachorro pode unir saúde, energia e companhia, mas nem todas as raças têm preparo para longas distâncias.

O Weimaraner é um cão de porte médio, musculoso e com energia de sobra para atividades intensas.

Inteligente e brincalhão, encontra na corrida um estímulo perfeito para gastar sua disposição.

O Vizsla é elegante, resistente e criado para caçar em ambientes quentes e desafiadores.

Consegue manter o ritmo mesmo em corridas sob altas temperaturas, sendo ideal para climas quentes.

O Dálmata tem histórico como cão de carruagem, correndo longas distâncias ao lado de cavalos.

Sua resistência o torna um parceiro confiável para quem busca ritmo constante na corrida.

Publicado em 16 de setembro de 2025.

