5 raças de cães entre as melhores para quem deseja correr em boa companhia

Correr com um cachorro pode unir saúde, energia e companhia, mas nem todas as raças têm preparo para longas distâncias.
O Weimaraner é um cão de porte médio, musculoso e com energia de sobra para atividades intensas.
Inteligente e brincalhão, encontra na corrida um estímulo perfeito para gastar sua disposição.
O Vizsla é elegante, resistente e criado para caçar em ambientes quentes e desafiadores.
Consegue manter o ritmo mesmo em corridas sob altas temperaturas, sendo ideal para climas quentes.
O Dálmata tem histórico como cão de carruagem, correndo longas distâncias ao lado de cavalos.
Alfredas Pliadis / Xinhua
Sua resistência o torna um parceiro confiável para quem busca ritmo constante na corrida.
Alfredas Pliadis / Xinhua
ReproduÃ§Ã£o/rockysretreat