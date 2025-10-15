5 raças de cachorros que mantêm a carinha de filhote para sempre

A fase de filhote é uma das mais encantadoras para quem ama cães, com olhares curiosos e energia sem fim.
Margo Brodowicz/ Unsplash
Algumas raças mantêm aparência e comportamento de filhote mesmo adultas, graças à genética e à criação humana.
Esses cães costumam ter porte pequeno, pelagem macia e expressões eternamente juvenis.
Apesar da carinha de bebê, todos os cães envelhecem e exigem cuidados adequados em cada fase da vida.
O abandono de animais idosos ainda é comum, muitas vezes por causa de doenças ou limitações da idade.
Adotar um pet é um compromisso para a vida toda, independentemente da aparência ou da fase.
O Lulu da Pomerânia mantém o visual de 'ursinho de pelúcia' e adora colo, mas precisa de escovação frequente.
Shih Tzu, Cavalier King Charles Spaniel e Maltês conservam traços de filhote e temperamento dócil.
O Beagle, mesmo maior, mantém expressão travessa e energia juvenil, ideal para tutores ativos.
Para saber mais, acesse Nossa.