5 raças de cachorros que mantêm a carinha de filhote para sempre

A fase de filhote é uma das mais encantadoras para quem ama cães, com olhares curiosos e energia sem fim.

Algumas raças mantêm aparência e comportamento de filhote mesmo adultas, graças à genética e à criação humana.

Esses cães costumam ter porte pequeno, pelagem macia e expressões eternamente juvenis.

Apesar da carinha de bebê, todos os cães envelhecem e exigem cuidados adequados em cada fase da vida.

O abandono de animais idosos ainda é comum, muitas vezes por causa de doenças ou limitações da idade.

Adotar um pet é um compromisso para a vida toda, independentemente da aparência ou da fase.

O Lulu da Pomerânia mantém o visual de 'ursinho de pelúcia' e adora colo, mas precisa de escovação frequente.

Shih Tzu, Cavalier King Charles Spaniel e Maltês conservam traços de filhote e temperamento dócil.

O Beagle, mesmo maior, mantém expressão travessa e energia juvenil, ideal para tutores ativos.

Publicado em 15 de outubro de 2025.

