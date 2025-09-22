5 raças de cachorro japonesas que encantam tutores no mundo todo

O Japão é origem de raças de cães famosas por lealdade, beleza e temperamento único.
Esses cães carregam histórias ligadas à tradição e simbolismo japonês.
Anastasiia Cherniavskaia/Getty Images/iStockphoto
Muitos eram cães de caça e hoje são companheiros fiéis dentro de casa.
Akita Inu: cachorro grande, musculoso, extremamente leal e protetor; ficou famoso com a história de Hachiko.
Shiba Inu: pequeno, ágil, independente e inteligente; criado para caça em regiões montanhosas e popular na internet.
Indicados para famílias ativas que possam oferecer exercícios frequentes.
