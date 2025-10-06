5 esconderijos da aranha-marrom dentro de casa que exigem atenção extrema

Por Nossa

A aranha-marrom (Loxosceles spp.), também chamada de aranha-violino, é perigosa e responsável por muitos acidentes urbanos no Brasil, especialmente no Sul.

Divulgação/Instituto Butantan

Apesar de pequena (3 a 4 cm), seu veneno pode causar lesões graves, necrose e complicações fatais; é uma das três aranhas de importância médica no país.

Divulgação/Instituto Butantan

Prefere locais escuros, secos e pouco movimentados, como roupas, sapatos, móveis, armários e materiais de construção.

Br-recluse-guy/Wikimedia Commons

Para prevenir acidentes, mantenha quintais limpos, evite entulhos, folhagens densas, e vede frestas em paredes e portas.

Rogério Machado/arquivo SMCS

Sacuda roupas e sapatos antes de usá-los e afaste camas e berços das paredes; inspecione calçados e roupas de cama.

Venilton Kuchler/Arquivo SESA

Picada muitas vezes passa despercebida; sinais incluem lesão arroxeada, necrose, urina escura, palidez e sintomas sistêmicos como náuseas e vômitos.

Divulgação/Instituto Butantan

Procure atendimento médico imediato, lave o local com água e sabão, use compressas mornas e forneça informações sobre a aranha ao profissional.

Divulgação/Instituto Butantan

Soro antiaracnídico do Instituto Butantan é indicado para casos graves com necrose ou hemólise; distribuído pelo SUS.

Br-recluse-guy/Wikimedia Commons

Cães e gatos também podem ser picados, apresentando necrose, urina escura, inchaço e dor; tratamento é sintomático com acompanhamento veterinário.

Rogério Machado/arquivo SMCS

Para saber mais, acesse Nossa.

Venilton Kuchler/Arquivo SESA
Veja aqui
Publicado em 06 de outubro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também