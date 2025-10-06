5 esconderijos da aranha-marrom dentro de casa que exigem atenção extrema

A aranha-marrom (Loxosceles spp.), também chamada de aranha-violino, é perigosa e responsável por muitos acidentes urbanos no Brasil, especialmente no Sul.
Apesar de pequena (3 a 4 cm), seu veneno pode causar lesões graves, necrose e complicações fatais; é uma das três aranhas de importância médica no país.
Prefere locais escuros, secos e pouco movimentados, como roupas, sapatos, móveis, armários e materiais de construção.
Para prevenir acidentes, mantenha quintais limpos, evite entulhos, folhagens densas, e vede frestas em paredes e portas.
Sacuda roupas e sapatos antes de usá-los e afaste camas e berços das paredes; inspecione calçados e roupas de cama.
Picada muitas vezes passa despercebida; sinais incluem lesão arroxeada, necrose, urina escura, palidez e sintomas sistêmicos como náuseas e vômitos.
Procure atendimento médico imediato, lave o local com água e sabão, use compressas mornas e forneça informações sobre a aranha ao profissional.
Soro antiaracnídico do Instituto Butantan é indicado para casos graves com necrose ou hemólise; distribuído pelo SUS.
Cães e gatos também podem ser picados, apresentando necrose, urina escura, inchaço e dor; tratamento é sintomático com acompanhamento veterinário.
