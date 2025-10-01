3 plantas que atraem escorpiões e exigem atenção máxima no jardim de casa

Plantas não afastam escorpiões, mas podem servir de esconderijo perigoso.
O mito de "plantas repelentes" é falso: o risco está nos abrigos criados por algumas espécies.
Rogério Bertani/Instituto Butantan
Bromélias oferecem microambientes úmidos e escuros ideais para escorpiões.
O Tityus neglectus usa bromélias como abrigo, rota de fuga e consegue até submergir na água.
Palmeiras-leque mexicanas acumulam folhas secas que atraem ratos, cobras e escorpiões.
Touceiras densas, trepadeiras em muros e pilhas de folhas secas aumentam os riscos.
A prevenção inclui manejo regular, limpeza, retirada de folhas secas e ventilação do jardim.
O Instituto Butantan recomenda manter quintais limpos, vedar frestas e instalar telas.
Em caso de picada, lavar o local e procurar atendimento médico imediato é essencial.
Rogério Bertani/Instituto Butantan
Sippakorn Yamkasikorn/Pexels