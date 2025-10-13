10 palavras na Língua Portuguesa que não têm versão em plural e muita gente não sabe

Por Nossa

O português possui palavras que não admitem plural, mesmo que pareça natural adicionar 's' ao final.

iStock

Conhecer essas exceções evita erros comuns tanto na fala quanto na escrita.

Getty Images

Algumas palavras são invariáveis porque já expressam um significado completo por si mesmas.

iStock

A ausência de plural pode estar ligada à origem, à fonética ou à etimologia do termo.

Divulgação

Exemplos como 'bônus' e 'atlas' vieram do latim ou mantiveram formas fixas por razões históricas.

iStock

O português reúne diversas palavras que fogem à regra geral do 's' no final para marcar plural.

iStock

Entre os exemplos mais comuns estão: lápis, ônibus, fênix, vírus, pires, ônix, atlas, tórax, bônus e status.

Reprodução/Pixabay

Tentar pluralizar essas palavras é um erro recorrente, mas facilmente evitável com atenção às regras.

RF._.studio/Pexels

Saber identificar termos invariáveis ajuda a escrever com mais precisão e naturalidade.

Getty Images

Para saber mais, acesse Nossa.

iStock
Veja aqui
Publicado em 13 de outubro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também