10 palavras na Língua Portuguesa que não têm versão em plural e muita gente não sabe

O português possui palavras que não admitem plural, mesmo que pareça natural adicionar 's' ao final.
Conhecer essas exceções evita erros comuns tanto na fala quanto na escrita.
Algumas palavras são invariáveis porque já expressam um significado completo por si mesmas.
A ausência de plural pode estar ligada à origem, à fonética ou à etimologia do termo.
Exemplos como 'bônus' e 'atlas' vieram do latim ou mantiveram formas fixas por razões históricas.
O português reúne diversas palavras que fogem à regra geral do 's' no final para marcar plural.
Entre os exemplos mais comuns estão: lápis, ônibus, fênix, vírus, pires, ônix, atlas, tórax, bônus e status.
Tentar pluralizar essas palavras é um erro recorrente, mas facilmente evitável com atenção às regras.
Saber identificar termos invariáveis ajuda a escrever com mais precisão e naturalidade.
Para saber mais, acesse Nossa.