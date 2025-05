Vôlei Renata joga por título inédito em temporada muito regular

A temporada 2023/2024 do Vôlei Renata terminou com o vice-campeonato da Superliga masculina. Já a 2024/2025 terá seu último capítulo amanhã, com os campineiros em busca de um final feliz no roteiro. Os comandados por Horacio Dileo duelarão com o Sada Cruzeiro, às 10h, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, valendo o maior título de sua história.

O projeto campineiro vai para a terceira final de Superliga. A primeira aconteceu na temporada 2015/2016, disputada em Brasília, ainda com o nome de Brasil Kirin, vencida pelo mesmo Cruzeiro. Na temporada passada, em Recife, o Vôlei Renata foi superado na decisão pelo Sesi Bauru.

Para o campeão olímpico Maurício Borges, a manutenção de grande parte do elenco de uma temporada para outra é um dos diferenciais do time. Quatro titulares são remanescentes (Adriano, Borges, Lukinha e Bruno Lima), além deles Wítallo e Léo também fizeram parte do elenco vice-campeão na temporada 2023/2024. As principais novidades para a atual temporada foram o levantador Bruninho e o central Judson. Com essa formação, o Vôlei Renata faturou o Campeonato Paulista e fez sua melhor campanha na temporada regular da Superliga.