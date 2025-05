Superliga masculina: destaques dos finalistas nas estatísticas

A final da Superliga masculina encerrará a temporada de clubes do vôlei brasileiro neste domingo, de 4 de maio, a partir das 10h. Mais uma vez o Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, receberá o confronto decisivo, envolvendo Sada Cruzeiro e Vôlei Renata.

A análise das estatísticas das equipes na Superliga mostra a eficiência de ambos no bloqueio, a vantagem campineira no saque e o melhor desempenho mineiro no passe.

No ranking dos sacadores, o Vôlei Renata mostra uma de suas principais armas na temporada. Três jogadores do time aparecem entre os seis primeiros colocados, enquanto os melhores do Sada Cruzeiro (Vaccari e Wallace) aparecem apenas em 12º. Já no passe, os mineiros tem o líder, com o Vôlei Renata sem ninguém no top 20.