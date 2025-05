Giovana se despede de Osasco com títulos e sonha com Seleção

Foram três temporadas no Osasco/São Cristóvão Saúde, a última delas finalizada com a Tríplice Coroa: títulos da Superliga, Copa Brasil e Campeonato Paulista. Giovana era uma das mais alegres na conquista do principal torneio nacional, na quadra do Ibirapuera ontem. Com óculos escuros e um sorriso de orelha a orelha, a levantadora não escondia a felicidade pelo resultado e pela performance.

A vitória sobre o Sesi Bauru por 3 a 1 marcou o encerramento da passagem dela pelo projeto paulista. Giovana voltará a ser treinada por Bernardinho no Sesc RJ Flamengo na temporada 24/25. E ela chegará com um status bem diferente da última experiência no time rubro-negro, em 2022. Aos 30 anos, Giovana se firmou na primeira prateleira do vôlei nacional na posição, a ponto de aguardar uma convocação para a Seleção Brasileira neste início de ciclo olímpico para Los Angeles-2028.

“Sim, creio que posso ser convocada desta vez. Sempre foi um sonho”, admite Giovana.