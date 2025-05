Superliga: conheça os valores da premiação em dinheiro

Vale destacar que a CBV já repassava aos times da Superliga um valor por conta da participação na temporada: R$ 64 mil em 2024/2025. A partir da décima colocação, ou seja, para quem não foi rebaixado nesta edição, a CBV criou essa premiação variável. O título vale então R$ 166 mil, a ser somado com a cota anterior já existente

“A CBV considera que essa distribuição possibilita um apoio financeiro a todos os clubes que disputam a competição, ao mesmo tempo que valoriza o desempenho esportivo e o resultado de classificação de cada um deles”, explicou a entidade ao Web Vôlei.

Antes da criação do bônus por performance, a entidade destinava, no total, cerca de R$ 1,6 milhão aos clubes, distribuídos de maneira igualitária entre os dois gêneros. O valor chegará agora a R$ 2,8 milhões com a nova regra da “meritocracia”.

Nas contas da entidade, o valor investido na edição 2024/2025 da Superliga chega a R$ 11 milhões. Deste total, R$ 4 milhões foram utilizados nos custos de operação do sistema do desafio eletrônico da arbitragem, antes responsabilidade dos clubes. A CBV ainda contabiliza mais R$ 280 mil para viabilizar o sistema de súmulas eletrônicas e a estatística dos jogos em tempo real.

Para fechar a conta do investimento na atual edição, a CBV inclui mais R$ 895 mil, durante toda a fase de playoffs, com o transporte aéreo e terrestre das equipes (na fase classificatória, o custo é do Comitê Brasileiro de Clubes), e cerca de 3 milhões com “logística, custos para a implementação da arbitragem neutra em todos os jogos e equipamentos esportivos para os clubes”.

