Natália é eleita melhor jogadora da Superliga; veja seleção da temporada

A Superliga Feminina 2024/2025 terminou com a vitória do Osasco/São Cristóvão Saúde sobre o Sesi Bauru por 3 sets a 1, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, diante de cerca de 10 mil torcedores, com Natália como protagonista.

A seleção do campeonato contemplou jogadoras dos quatro times que chegaram à semifinal. O campeão Osasco contou com duas jogadoras: a ponteira Natália, incluindo o troféu de melhor atleta do torneio, e a líbero Camila Brait. Luizomar de Moura foi o melhor treinador.

Jheovana, do Paulistano Barueri, foi eleita a revelação da competição. A ponteira Kuznetsova e a central Thaisa, que fizeram parte da seleção, não compareceram à cerimônia de premiação.