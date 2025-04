Sada Cruzeiro bate o Praia e fará 67ª final de sua história

O adversário do Sada Cruzeiro na final da Superliga, marcada para o dia 4/5, às 10h, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, sairá da semifinal disputada entre Vôlei Renata e Suzano. Os dois times se enfrentam ainda hoje, às 21h, em Suzano. O time campineiro venceu o jogo da semana passada, no Ginásio do Taquaral por 3 a 0.

O JOGO

Novamente sem o oposto Franco, com dengue, o Praia mostrou resiliência no primeiro set. Estava perdendo até a reta final, quando emendou uma série de bloqueios do central Pietro para cima do campeão olímpico Wallace. O revés fez o Sada Cruzeiro entrar mais atento, com o crescimento de alguns atletas, como o ponta Rodriguinho e o central Otávio.

Quando aumentou a eficiência do ataque, o time visitante passou a dominar as ações. Fabiano Magoo mexeu em todas as posições e não conseguiu mais equilibrar as ações. Os centrais cruzeirenses Lucão e Otávio tiveram atuação decisiva, com 14 e 13 pontos, respectivamente. O Troféu VivaVôlei para o melhor em quadra ficou com Rodriguinho.

PRAIA CLUBE: Gustavo, Wallaf, Eliezer, Pietro, Maicon, Lucas Loh e Pedrinho (líbero). Entraram: Aladin, Luiz Ricardo, Bruno Canhoto, Temponi. Técnico: Fabiano Magoo.

SADA CRUZEIRO: Brasília, Wallace, Lucão, Otávio, Rodriguinho, Douglas Souza e Alê (líbero). Entraram: Lukinhas, Rodrigo Ribeiro, Oppenkoski, Velasco. Técnico: Filipe Ferraz.