Suzano vê torcida como diferencial para estender semifinal

Referência do vôlei nacional na década de 1990, Suzano terá amanhã a oportunidade de seguir vivo na busca pelo título da Superliga masculina 2024/2025. A partir das 21h, na Arena Suzano, duelo com o Vôlei Renata pelo segundo jogo da série semifinal, com obrigação da vitória dos donos da casa para forçar a realização de um terceiro e decisivo duelo.

Para estender o playoff, o time do técnico Pedro Uehara, o Peu, contará com o apoio de mais de 7 mil pessoas, repetindo o feito das quartas de final contra o Itambé Minas. Todos os ingressos para o confronto deste sábado estão esgotados desde a noite do último domingo (20/4). Na primeira partida do confronto, realizada no Ginásio do Taquaral, os campineiros venceram por 3 sets a 0.

"No jogo 1, em Campinas, onde é sempre difícil de jogar, competimos em alto nível, ainda que tenhamos saído sem o resultado positivo. Agora, aqui em casa e com o grupo recuperado, vamos com tudo ao lado da torcida para fazer a diferença e forçar o jogo 3, pois ainda não tem nada decidido", destacou o treinador de Suzano.