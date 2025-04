Filipe aponta ajustes para o Sada e quer torcida em Uberlândia

“Conquistamos uma vantagem importante no primeiro jogo, mas seguimos com os pés no chão. É um processo gradativo, degrau por degrau. Trabalhamos duro durante dez meses, ao longo de toda a temporada, para chegar até aqui. Agora é hora de entrega, coração, esquema tático e manter o equilíbrio. Para mim, essa foi a tônica do primeiro confronto. Trabalhamos bem o passe, mas não fomos tão efetivos no ataque como vínhamos sendo. Vamos corrigir isso para a próxima partida, que será um verdadeiro duelo de gigantes, na casa do Praia. O Magoo com certeza vai estudar bem o que fizemos e vai trazer dificuldades. Precisamos estar preparados para lidar com os altos e baixos do jogo. Mas o nosso time está acostumado com decisões. Espero que os torcedores compareçam e nos apoiem, porque a nossa torcida faz a diferença”, afirmou Filipe Ferraz.

Caso seja necessário, o terceiro e decisivo confronto está marcado para a próxima terça-feira, (29/4), em Contagem. A outra semifinal está sendo disputada por Vôlei Renata e Suzano, e o time de Campinas abriu a série com uma vitória por 3 a 0.

