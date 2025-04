A noite de terça-feira (22/4) foi de emoção no ginásio Paulo Skaf, antes mesmo da classificação do Sesi Bauru para a decisão da Superliga feminina, ao eliminar o Dentil/Praia Clube com vitória por 3 a 0 no segundo jogo da semifinal. Antes da partida, o oposto Darlan recebeu uma homenagem do clube e teve sua camisa 18 trancada em uma caixa com um cadeado, em um gesto de reconhecimento por sua história. O número ficará reservado para que ele volte a usá-lo no futuro.

Darlan está prestes a viver sua primeira experiência internacional por clubes, em solo italiano. Depois de seis anos no Sesi, entre o período em São Paulo e a mudança para Bauru, ele defenderá o Verona na próxima temporada. O jovem de 22 anos se emocionou diante do gesto da equipe e admitiu que, se retornar ao país, o time paulista estará entre suas prioridades. Enquanto isso, nenhum jogador usará a camisa 18.

“É bem difícil falar tchau. O Sesi é minha casa. Eu me identifico muito com o clube e com o que ele faz. Se eu voltar ao Brasil, o Sesi será o primeiro time sobre o qual vou pensar. Só tenho a agradecer a todos. Até logo!”, disse Darlan, com um microfone, em recado à torcida presente no ginásio.